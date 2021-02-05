Посадити Росію за стіл переговорів: США та Польщу чекають на Кримській платформі

Участь Польщі та Сполучених Штатів у роботі саміту Кримської платформи, покликаного сприяти деокупації півострова, може допомогти Україні в обстоюванні своєї позиції і створить додатковий тиск на Росію.
Про це віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів Укрінформу.
"Участь США за нової президентської адміністрації, враховуючи певні зобов’язання за Будапештським меморандумом, а також Польщі, яка незабаром головуватиме в ОБСЄ, може спонукати Росію сісти за стіл переговорів і вести перемовини в інтересах миру – і врешті домовитися, а не просто блокувати всі процеси", – каже віцепрем’єр.
За його словами, саме це зараз робить Росія в "нормандському" форматі та в форматі Мінських консультацій, весь час щось придумуючи, аби тільки не домовитися.
Резніков розповів, що передав президенту Польщі Анджею Дуді запрошення взяти участь у саміті Кримської платформи та в заходах з нагоди відзначення 30-річчя Незалежності України. У відповідь польська сторона запросила президента Володимира Зеленського взяти участь у заходах з відзначення 230-ї річниці Конституції Польщі.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив, як діятиме Кримська платформа з витіснення Росії з півострова.
А представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія може взяти участь у Кримської платформі тільки в тому разі, якщо там будуть обговорювати питання відновлення водопостачання окупованого півострова.
Тим часом нагадаємо, що Україна запровадила санкції проти Нікарагуа за відкриття дипломатичного представництва на окупованому Росією півострові:
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