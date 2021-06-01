Університет майбутнього Зеленського – навіщо потрібен новий виш і яким він буде?

За словами Подоляка, сьогодні в країні є "досить непогані" виші, однак вони "інтегровані в традиційні системи викладання".

Україна відстає з темпами впровадження освітніх інновацій. З цієї причини глава держави Володимир Зеленський ініціював створення президентського університету.

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Про це "Сьогодні" розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Не сумніваюся, що будь-яка прогресивна ідея у нас спочатку буде піддана остракізму. Без належної оцінки мотивів прийняття того чи іншого рішення. Так, на жаль, прийнято в останні роки. Тим не менш, мотивація створення саме Президентського університету абсолютно своєчасна і очевидна. Ми дещо відстаємо з темпами впровадження освітніх інновацій – світ занадто швидкий і занадто мінливий з точки зору комунікацій, пріоритетних технологій, типів конкуренції", – зазначив він.

За словами радника, сьогодні в країні є "досить непогані" виші, однак вони "інтегровані в традиційні системи викладання". А ідея президента полягає в створенні інноваційної освітньої моделі:

нові факультети, які потрібно створювати з нуля і з новими навчальними програмами;

інші технології і методики навчання;

нові професорсько-викладацькі колективи.

"Ідея – в різкому підвищенні нашої конкурентоспроможності на глобальному ринку освітніх послуг, більшої адаптивності до сучасних освітніх технологій і більшої інтегрованості в світові наукові системи. Організаційний підхід Володимира Олександровича в даному випадку простий: нам не потрібно ламати те, що вже добре працює. Але ми можемо істотно розширити лінійку пропозицій і спробувати інші способи організації навчального-дослідного процесу", – додав Подоляк.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в Україні з'явився Центр протидії дезінформації. Керівник Центру вже назвала три головні цілі організації.