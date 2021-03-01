Помер перший голова МЗС незалежної України Зленко

Він двічі був міністром закордонних справ України

На 83-му році життя помер перший глава МЗС незалежної України Анатолій Зленко.

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Про це в Twitter повідомив експосол України в Євросоюзі Костянтин Єлісєєв.

"З невимовною біллю отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все,чого я досяг у дипломатії – завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам‘ять!" - написав Єлісєєв.

Про причини смерті поки не повідомляється.

Анатолій Зленко двічі був міністром закордонних справ України: з липня 1990 року по серпень 1994 року і з жовтня 2000 року по вересень 2003 року.

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Нещодавно в Пекіні помер надзвичайний і повноважний посол України в Китайській Народній Республіці Сергій Камишев.

Також раніше стало відомо, що на 64-му році пішов з життя видатний український режисер і продюсер Сергій Проскурня.

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