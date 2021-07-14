Посміхайтеся! Аваков після заяви про відставку з раннього ранку здивував постом в Instagram

Глава МВС вранці показав фото зі своєї, можливо останньої, поїздки на посаді глави МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков перед тим, як піти у відставку, на День працівників пожежної безпеки ЗСУ відвідав управління ДСНС у Рівному. Крім працівників спецслужб, на зустрічі були і діти.

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Фото з заходу вранці 14 липня Аваков опублікував у своєму Instagram.

Глава МВС фотографувався з дітьми. Фото: Instagram

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"Посміхайтеся, панове, посміхайтеся! Як ми вчора в Рівному", – написав він.

Також на зустрічі були і правоохоронці. Фото: Instagram

Нагадаємо, міністр не назвав причину свого рішення піти, але співробітники МВС і депутати Верховної Ради повідомили свої версії події .

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Також президент Зеленський запропонував свою кандидатуру на пост глави МВС . Як виявилося, президент бажає бачити в кріслі міністра внутрішніх справ нардепа від "Слуги народу", голову комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, Дениса Монастирського.

Заяву глави МВС про відставку незабаром повинні розглянути депутати Верховної Ради.