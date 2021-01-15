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  1. Політика

Ультиматум не прийнятний: Україна жорстко відповіла Боснії по викраденій іконі

15 січня, 15:35

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Київ очікує від Сараєво сприяння в рамках кримінального розслідування

Україна не сприймає ультиматум від співголови Президії Боснії та Герцеговини Мілорада Додіка про повернення викраденої в Луганську 300-річної ікони.

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Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на представника МЗС Олега Ніколенка.

Дипломат нагадав: те, що ікона з української території – незаперечний факт, і зазначив, що Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження у справі про незаконне вивезення.

"Ми очікуємо, що боснійсько-берцеговинська сторона не буде використовувати ікону у внутрішньополітичній боротьбі, а сприятиме в рамках кримінального розслідування та експертизи і в її якнайшвидшому поверненні в Україну", – сказав представник МЗС.

У цьому контексті він нагадав, що Україна і Боснія та Герцеговина є державами-учасницями Конвенції з 1970 року про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності.

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Ніколенко пояснив, що відповідно до статті 7, держави-учасники Конвенції зобов'язуються забороняти ввезення культурних цінностей, викрадених з музеїв або релігійних і світських історичних культурних пам'яток, а також на вимогу іншої держави-учасниці вживати відповідні кроки для виявлення та повернення будь-якої подібної культурної цінності.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що член президії Боснії та Герцеговини від сербів Мілорад Додік повідомив, що його країна може віддати викрадену з Луганська ікону України, якщо Київ зможе довести, що шукав її раніше.

Нагадаємо, влада Боснії вже робила цинічну заяву щодо української ікони. Кабінет Додіка звернувся в посольство України з вимогою підтвердити її приналежність до культурної спадщини нашої країни.

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Боснія ікона ультиматум МЗС України Додик Боснія і Герцоговина
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