Україну не покликали на саміт НАТО? Віце-прем'єр Стефанишина спростувала фейк

У соцмережах пишуть, нібито нашу країну не хочуть бачити на майбутній зустрічі Північноатлантичного Альянсу – наскільки це може бути правдою

У соцмережах пишуть, що, якщо українське питання й обговорюватимуть на майбутньому саміті НАТО, то без України. Нібито представників нашої країни не покликали на зустріч країн-членів Альянсу.

Реклама

Сайт "Сьогодні" розбирається, наскільки це може бути правдою і що з цього приводу кажуть в уряді.

Що сталося?

Посилаючись на власних "інсайдерів", журналіст Ігор Соловей повідомив, що, згідно з програмою червневого саміту НАТО, Україну на нього не запросять.

"Рішення прийнято послами НАТО на їх останньому засіданні [перед самітом – ред.]", – пише Соловей в Telegram.

Нібито таке рішення було прийнято, тому що в України вже майже два роки немає посла при НАТО.

Реклама

Компетентність своїх джерел Соловей не уточнює.

Реакція Кабміну

Ця інформація не залишилася непоміченою в українському уряді – віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина спростувала це в своєму Facebook.

В тренді Крим не наш і Facebook вам не слуга – головні скандали СЬОГОДНІ

За її словами, подібні заяви є фейковими – на сьогодні визначено лише дату саміту. Порядок денний зустрічі все ще залишається неузгодженим.

Читайте також: Країни НАТО за Україну. Які держави вже підтримали наше членство в Альянсі

Крім того, формат участі в саміті партнерів Альянсу, зокрема України, визначається в двосторонньому діалозі, стверджує Стефанишина. За її словами, "рано остаточно говорити про результати", оскільки ця робота триває.

Реклама

"Інтенсивність діалогу Україна-НАТО залишатиметься високою. Наразі працюємо над розширенням співпраці за конкретними напрямками у рамках Партнерства розширених можливостей", – додала віце-прем'єрка.

Вона нагадала про свій майбутній візит до Брюсселя 17-18 травня, де вона підніме "всі важливі питання взаємодії України-НАТО".

Нагадаємо, раніше цього самого місяця президент Польщі Анджей Дуда запевнив свого українського колегу Володимира Зеленського в тому, що на майбутньому саміті буде піднято питання вступу України до НАТО.