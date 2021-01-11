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Українська делегація в ПАРЄ змінила главу і висунула кандидата на пост віце-президента

11 січня, 20:17

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Замість Єлизавети Ясько делегацію очолила слуга Марія Мезенцева

Марія Мезенцева

Марія Мезенцева

У керівництві українською делегацією в Парламентській асамблеї Ради Європи відбулися кадрові зміни. Замість "слуги народу" Єлизавети Ясько її очолила також представник СН Марія Мезенцева.

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Про це нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомляє в своєму Telegram-каналі.

За його словами, члени делегації України провели онлайн-засідання, в рамках якого відбулися більш аніж 3-годинні дебати щодо кандидатури керівництва делегації. За Мезенцеву проголосували 10 членів делегації від "Слуги народу", два представника ОПЗЖ і представник "За Майбутнє". Представники "Європейської солідарності", "Голосу", "Батьківщини" і деякі "слуги народу" за це не голосували.

Гончаренко також повідомляє, що на пост віце-президента ПАРЄ делегацією висунуто нардепа від "Слуги народу", голову парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка.

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Нагадаємо, Ясько розповіла, ще в листопаді-2020 було прийнято рішення, що зимова сесія ПАРЄ відбудеться в "гібридному форматі": делегації, які можуть/хочуть працювати – вирушать до Страсбурга, решта делегацій візьмуть участь онлайн.

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Також нагадаємо, 2019 року Україна бойкотувала осінню сесію ПАРЄ (з 30 вересня по 4 жовтня 2019 року) на знак протесту проти повернення російської делегації. Проте вже 27 січня 2020 року українська делегація відновила свою участь. Одним з неприємних рішень стало введення нового санкцій механізму, а всі правки України відхилили.

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делегація Олексій Гончаренко делегація України ПАРЄ Марія Мезенцева

Джерело: Сьогодні

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