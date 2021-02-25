Україні потрібні префекти: Зеленський звернувся до Ради

Питання у регіонах повинні вирішувати не чиновники з Києва, а люди, які там живуть

Президент Володимир Зеленський просити Верховну Раду прийняти зміни до Конституції у частині децентралізації, щоб в Україні з'явилися префектиі були ліквідовані місцеві адміністрації в областях.

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Про це він сказав під час виступу на засіданні Ради розвитку громад і територій, повідомляє ОПУ.

За його словами, дуже важливо змінити законодавство, яке стосується відносин між центральними і місцевими органами влади. Йдеться про інститут префектів і ліквідацію місцевих адміністрацій.

Ці зміни спрямовані на те, щоб низку питань на місцях вирішували не чиновники зі столиці, а безпосередньо ті люди, які живуть у тому чи іншому регіоні, говорить президент.

"Разом з тим ми повинні зберегти нашу територіальну цілісність. Тому префекти контролюватимуть дотримання Конституції та законів України на кожній території і стануть запорукою унітарного устрою нашої держави", – сказав Зеленський.

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Він закликав депутатів Ради внести зміни до Конституції щодо децентралізації. За його словами, "пора переходити від обговорень до справжніх дій".

Також він поставив завдання розробити і прийняти законодавство про місцеві референдуми.

"Це посилить вплив громади на діяльність місцевої влади та ухвалення ключових рішень саме на місцях. Ми маємо вийти на остаточну формулу управління на місцевому рівні: громади – вирішують, люди – впливають, і разом з державою – контролюють", – підкреслив президент.

Як повідомляли новини "Сьогодні", ще 2019 року Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про децентралізацію, яким пропонував внести зміни до Конституції для зміцнення прав місцевого самоврядування. Документ навіть схвалив парламентський комітет. Але у січні 2020-го президент відкликав свій законопроєкт.

Читайте детальніше, що планувалося змінити в Конституції законопроєктом Зеленського.

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