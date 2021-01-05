Партія Гройсмана вже могла би пройти в Раду – опитування

До Верховної Ради у разі парламентських виборів найближчим часом пройшли би п'ять партій.

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Про це свідчать результати дослідження Соціологічної групи "Рейтинг".

Ключову п’ятірку політичних партій, за які готові проголосувати українці, наразі формують вже наявні в парламенті сили.

Водночас до Ради пройшла би і партія прем’єр-міністра України (2016-2019) Володимира Гройсмана "Українська стратегія Гройсмана". За "УСГ" готові віддати голоси 5,7% виборців.

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При цьому лідера УСГ розглядають як учасника майбутніх президентських виборів. Якби вони сталися найближчим часом, за Гройсмана проголосували 6,1% виборців.

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Цікаво, що серед виборців "УСГ" більшість шанують Різдво як головне зимове свято, та вітають дітей на День Святого Миколая.

Нагадаємо, грудневе опитування засвідчило, що президентський рейтинг Володимира Гройсмана зростає. "За" Гройсмана в першому турі президентських виборів готові проголосувати понад 6% українців – порівняно з 3,6% у вересні.

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