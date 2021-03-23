Українців позбавили землі в Криму: ЄС відреагував на указ Путіна

Європейський Союз засудив указ президента РФ Володимира Путінапро заборону українцям володіти землею в окупованому Криму. У Брюсселі називають це черговою спробою інтеграції українського півострова до Росії.
Про це йдеться в заяві ЄС, передає Європейська правда.
Європейці черговий раз висловили стурбованість порушенням Росією міжнародного права.
"Європейський Союз не визнає цей указ і вважає його вступ в силу черговою спробою примусової інтеграції незаконно анексованого півострова до Росії. Крим входить до складу України. Указ також є порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки це ще один крок на шляху до запровадження російського громадянства на півострові. Він призвів до довільного позбавлення власності", – йдеться в заяві.
Також Євросоюз пообіцяв, що буде і далі примушувати Росію припинити окупацію шляхом санкцій.
Відзначимо, що мова йде про указ Путіна, яким він заборонив іноземним громадянам володіти землею в Криму. Під іноземцями господар Кремля мав на увазі і українців. Указ був виданий рік тому, а вступив в силу тільки 20 березня цього року. У МЗС України відреагували на злочинний указ Путіна.
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