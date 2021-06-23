Українцям спростять правила в'їзду до Грузії: що зміниться

Шмигаль прийняв в Києві грузинських президента і прем'єра – на зустрічі було прийнято важливе рішення для відновлення туризму

Україна і Грузія взаємно визнають документи про вакцинацію громадян від COVID-19, що звільнить імунізованих українських мандрівників необхідності оформляти міжнародних зразок.

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Про це повідомила прес-служба українського Кабміну.

Відповідну угоду було досягнуто прем'єр-міністром Денисом Шмигалем з його грузинським колегою Іраклієм Гарібашвілі під час офіційного візиту грузинської делегації в Київ 23 червня.

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"Сподіваюсь, що поступове зняття коронавірусних обмежень в наших країнах сприятиме відновленню туристичного потоку. Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Грузії ми домовилися про взаємне визнання документів про вакцинацію", – сказав Шмигаль.

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Наразі українська сторона очікує від грузинського уряду якнайшвидшої відповіді на ноту з відповідною пропозицією.

Крім того, обговорювалися поліпшення торгово-економічного співробітництва та реалізація спільних інфраструктурних проектів.

Шмигаль домовився з Гарібашвілі провести у вересні 2021 року засідання Спільної міжурядової Українсько-грузинської комісії з економічного співробітництва.

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Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вже прийняв свою грузинську колегу Саломе Зурабішвілі в Маріїнському палаці, де вона заявила про нормалізацію стосунків двох країн, а також вікову дружбу народів і підтримку суверенітету і територіальної цілісності між країнами.

Як пройшов візит грузинської делегації до Києва, дивіться у відеосюжеті:

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