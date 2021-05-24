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Україна закриє авіасполучення з Білоруссю – Зеленський дав доручення

24 травня, 18:18

Віталій Семченко Віталій Семченко

Таке рішення прийняли через інцидент з примусовою посадкою пасажирського літака в аеропорту Мінська і затриманням журналіста Романа Протасевича

Україна зупинить авіаційне сполучення з Білоруссю через інцидент з примусовою посадкою пасажирського літака в аеропорту Мінська.

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Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Заборона також стосуватиметься використання повітряного простору над РБ.

"З огляду на ситуацію, що склалася, президент доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і заборони прольоту повітряним суднам української реєстрації до та через територію Республіки Білорусь", – сказано в повідомленні.

Як пізніше заявив глава Кабміну Денис Шмигаль, Україна належним чином відреагує на ситуацію.

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"У вівторок, 25 травня, збираю позачергове засідання уряду, де буде розглянуте питання про авіасполучення між Україною і Білоруссю", – написав він.

Як повідомляли раніше, Міністерство закордонних справ Литви рекомендувало своїм громадянам не відвідувати Білорусь після затримання там журналіста Романа Протасевича.

Крім того, Генпрокуратура Литви, громадяни якої летіли рейсом Афіни – Вільнюс компанії Ryanair, почала досудове розслідування інциденту з "захопленням літака".

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