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Україна продовжила санкції проти Росії часів Порошенко

18 червня 2021 19:22

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

У Зеленського не стали скасовувати указ 2018 року про тиск на осіб, причетних до окупації Криму і Донбасу, кібератак на Україну та війни

Рада національної безпеки і оборони продовжила санкції, які були введені в 2018 році щодо російських компаній і громадян, причетних до російської агресії проти України.

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Про це на брифінгу 18 червня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Підписаний в 2018 році указ передбачав дію санкцій протягом трьох років, тобто їх дія спливала 21 червня 2021 року.

Однак Данілов зазначив, що тепер санкції залишаться в силі стосовно всіх осіб, які значилися в списках і залишилися живі по сьогодні.

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У санкційні списки включені особи, які причетні до:

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  • російської агресії проти України;
  • підготовки та проведення виборів президента РФ в окупованому Криму;
  • інформаційних і кібератак проти України;
  • незаконних арештів і ув'язнень громадян України в РФ;
  • російська окупаційна адміністрація Криму;
  • бойовики на окупованій території Донецької та Луганської областей;
  • російські депутати.

Крім того, під санкції РНБО потрапили бізнесмени Дмитро Фірташ та Павло Фукс – через володіння родовищами, на які було накладено обмежувальні заходи.

Також на брифінгу Данілов повідомив про додаткову перевірку трьох осіб, які раніше цьогоріч потрапили до санкційних списків як "злодії в законі" і кримінальні "авторитети".

Про що ще говорять в Україні та світі 18 червня, дивіться у відеосюжеті:

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Всі подробиці в спецтемі Засідання РНБО

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