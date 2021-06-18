Україна продовжила санкції проти Росії часів Порошенко

Рада національної безпеки і оборони продовжила санкції, які були введені в 2018 році щодо російських компаній і громадян, причетних до російської агресії проти України.
Про це на брифінгу 18 червня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
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Підписаний в 2018 році указ передбачав дію санкцій протягом трьох років, тобто їх дія спливала 21 червня 2021 року.
Однак Данілов зазначив, що тепер санкції залишаться в силі стосовно всіх осіб, які значилися в списках і залишилися живі по сьогодні.
У санкційні списки включені особи, які причетні до:
- російської агресії проти України;
- підготовки та проведення виборів президента РФ в окупованому Криму;
- інформаційних і кібератак проти України;
- незаконних арештів і ув'язнень громадян України в РФ;
- російська окупаційна адміністрація Криму;
- бойовики на окупованій території Донецької та Луганської областей;
- російські депутати.
Крім того, під санкції РНБО потрапили бізнесмени Дмитро Фірташ та Павло Фукс – через володіння родовищами, на які було накладено обмежувальні заходи.
Також на брифінгу Данілов повідомив про додаткову перевірку трьох осіб, які раніше цьогоріч потрапили до санкційних списків як "злодії в законі" і кримінальні "авторитети".
Про що ще говорять в Україні та світі 18 червня, дивіться у відеосюжеті:
Всі подробиці в спецтемі Засідання РНБО