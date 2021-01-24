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  1. Політика

Україна закликала до тиску на Росію через жорстоке придушення протестів

24 січня, 04:27

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У МЗС прокоментували російські акції за Навального

Україна закликає міжнародну спільноту до рішучого задіяння всіх механізмів для припинення насильства російської влади проти свого народу і агресії проти сусідніх країн

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Про це йдеться в заяві українського МЗС на тлі акцій протесту на підтримку Олексія Навального в Росії.

"В Україні із занепокоєнням стежать за ситуацією навколо акцій протесту в Російській Федерації, викликаних протиправним затриманням російського опозиційного діяча Олексія Навального. На жаль, російська влада замість того, щоб дослухатись до своїх громадян, які вимагають поваги до прав людини і відновлення верховенства права, продовжує застосовувати утиски проти тих, хто не згоден з репресивною політикою Кремля", - йдеться в коментарі.

У МЗС підкреслили, що Україна рішуче засуджує насильство проти мирних учасників акцій протесту і затримання представників російської опозиції і вимагає застосувати можливі важелі тиску, щоб змусити РФ поважати як своїх громадян, так і жителів окупованих нею територій.

"Громадяни Росії заслуговують на уряд, який буде здатним забезпечити рівність перед законом, можливість реалізувати свої права і свободи, а також поважатиме права людини в інших країнах світу та на окупованих Росією територіях", – йдеться в заяві.

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Нагадаємо, 23 січня в Росії відбулися масові акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, який був арештований в аеропорту після прильоту з Німеччини.

У Санкт-Петербурзі поряд з площею Повстання, де затримували протестувальників, омонівець з усієї сили вдарив у живіт жінку, яка намагалася заступитися за затриманого.

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