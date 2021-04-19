Україна запропонувала ЄС план, як вгамувати Росію

Глава МЗС України взяв участь у засіданні Ради із закордонних справ Євросоюзу і озвучив там важливу пропозицію

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував Європейському Союзу план стримування наростаючою військової загрози з боку Росії – треба вводити секторальні снакції.

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Про це він написав у Twitter.

Глава МЗС України взяв участь у засіданні Ради із закордонних справ Євросоюзу.

"Я поінформував колег про небезпечний курс Росії на загострення. Я запропонував покроковий план дій для стримування подальшої ескалації РФ. Ключовий елемент: підготовка нового пакета секторальних санкцій. Індивідуальних вже недостатньо", – заявив Кулеба.

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Фото: МЗС України

Як повідомляли новини "Сьогодні", Росія продовжує накопичувати війська на кордоні з Україною, до кінця квітня там очікується близько 110 тисяч окупантів. Ми розбиралися, які є найбільш ймовірні сценарії і ціна вторгнення.

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