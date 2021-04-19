Україна запропонувала ЄС план, як вгамувати Росію

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував Європейському Союзу план стримування наростаючою військової загрози з боку Росії – треба вводити секторальні снакції.
Про це він написав у Twitter.
Глава МЗС України взяв участь у засіданні Ради із закордонних справ Євросоюзу.
"Я поінформував колег про небезпечний курс Росії на загострення. Я запропонував покроковий план дій для стримування подальшої ескалації РФ. Ключовий елемент: підготовка нового пакета секторальних санкцій. Індивідуальних вже недостатньо", – заявив Кулеба.
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