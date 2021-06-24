Україна допоможе будувати вертольоти Airbus? Зеленський зустрівся з французьким бізнесом

Президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з представниками великого французького бізнесу, які зараз з візитом в Україні. Вони обговорили співпрацю в реалізації спільних проектів, наприклад, глава держави запропонував скооперуватися у виробництві авіатехніки відомої компанії Airbus. Про це повідомляє пресслужба ОПУ
Це перший візит такого рівня представників французького бізнесу
"Я приділяю значну увагу розвитку сприятливих умов для інвестиційних та інфраструктурних проектів в Україні. Ваш візит демонструє зацікавленість бізнес-проектами в Україні та відкриває нові можливості", – сказав Зеленський.
Президент розповів французам про реалізацію національної програми "Велике будівництво", в рамках якої в минулому році було побудовано більше 4 тис. км доріг, і закликав французький бізнес взяти участь у модернізації дорожньої інфраструктури України.
Серед масштабних інвестиційних проектів Володимир Зеленський також назвав залізничне сполучення, ІТ-сферу, модернізацію і управління портами, аеропортами, будівництво метро і підземних тунелів тощо.
Можливе співробітництво з Airbus
Французькі підприємці підтвердили свою зацікавленість у співпраці. Більш того, з компанією Alstom вже укладено контракт на поставку 120 локомотивів для української залізниці з частковою локалізацією виробництва в Україні (в обсязі 35%).
Особливу увагу учасники зустрічі звернули на питання створення національного українського авіаперевізника. Володимир Зеленський запропонував компанії Airbus, з якою вже є контракт на постачання вертольотів, розглянути можливість участі в реалізації цього проекту і вивчити питання щодо залучення України до виробництва продукції компанії. Як відзначили представники Airbus, поки вони вивчають техніко-економічне обґрунтування проекту і розглядають можливість створення концепції і бізнес-плану. Також компанія вивчає технічні можливості українських підприємств для того, щоб використовувати їх як виробничу площадку.
Нагадаємо, раніше Україна підписала контракт з французькою компанією на будівництво патрульних катерів. Чверть замовлення буде виконано вітчизняним суднобудівним підприємством за французькими технологіями.