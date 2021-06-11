Україна отримає ще 500 тисяч доз вакцини після дзвінка Зеленського

Президент обговорив з прем'єром Данії Метте Фредеріксен проблеми України і розповів про погрози, які надходять з боку Росії

Напередодні саміту НАТО президент Володимир Зеленський зателефонував прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, яка висловила готовність поділитися вакцинами від коронавірусу.

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Про це повідомили в Офісі президента.

"Метте Фредеріксен розповіла Президентові, що Данія готова поставити в Україну 500 тис. доз вакцини проти COVID-19", – йдеться в заяві, опублікованій 11 червня.

Не виключено, що це може бути препарат від AstraZeneca, яку заборонили використовувати в Данії.

Зеленський в свою чергу, поінформував співрозмовницю про те, що ситуація на кордоні України залишається напруженою, оскільки Росія відвела лише частину своїх військ і важкого озброєння з окупованого Криму і прилеглих районів.

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Крім того, глава держави висловив Фредеріксен подяку за тверду підтримку Данією суверенітету і територіальної цілісності України і наголосив на важливості збереження міжнародного тиску на Росію задля досягнення реального прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі.

Також піднімалося питання взаємодії з підтримки євроатлантичних та євроінтеграційних устремлінь України.

Ще президент підтвердив запрошення прем'єр-міністру Данії для участі в інавгураційній саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України. Та чи згодилася Метте Фредеріксен приїхати, все ще невідомо.

Нагадаємо, що перед самітом НАТО Зеленський переговорив і з багатьма іншими лідерами країн-членів блоку. Зокрема, з президентом США Джо Байденом, який підтвердив підтримку суверенітету України.

Крім того, президент говорив і з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом, який пообіцяв, що політична і практична підтримка України продовжиться.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: