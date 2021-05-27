Україна поки не відкликає посла з Білорусі: роз'яснення МЗС

Кулеба заявив, що Україна ніколи не втручалася і не збирається втручатися у внутрішні справи Білорусі

/ Фото: Радіо "Свобода"

Україна поки не збирається відкликати з Мінська свого посла Ігоря Кизима, незважаючи на ситуацію з примусовою посадкою літака Ryanair, затриманням опозиціонера Романа Протасевича та зупинкою авіасполучення з Білоруссю.

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Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "1+1".

Голова МЗС пояснив, що Ігор Кизим не займається політичним діалогом з Білоруссю, а вирішує гуманітарні питання.

"Не проблема відкликати посла. Це теж жест – це дуже серйозно. Але у нас зараз багато гуманітарних питань. Він (посол. – Ред.) займається гуманітарними питаннями", – зазначив Кулеба.

Він також уточнив, що крім іншого посол також допомагає українським пацієнтам у Білорусі, які потребують трансплантації.

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Глава МЗС запевнив, що Україна ніколи не втручалася і не збирається втручатися у внутрішні справи Білорусі.

"Я хочу запевнити всіх, що Україна ніколи не втручалася, не втручається і не буде втручатися у внутрішні справи Білорусі. Як державу нас цікавить, щоб Білорусь була вільною і демократичною", – заявив він.

Нагадаємо, 23 травня білоруська влада, погрожуючи винищувачем, змусили сісти в Мінську пасажирський літак Ryanair, після чого були затримані журналіст Роман Протасевич і його дівчина-росіянка Софія Сапега.

Після цього країни Європи почали закривати свій повітряний простір для Білорусі і рекомендувати своїм авіакомпаніям не літати туди. Кабінет міністрів України також ухвалив рішення припинити авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

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Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську