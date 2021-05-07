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Україна підтримає Індію в боротьбі з COVID-19. Зеленський підписав указ про гумдопомогу

7 травня, 21:20

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент доручив надати допомогу країні, де зараз бушує коронавірус

/ Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Індія", де триває COVID-апокаліпсис .

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Відповідний указ №186 / 2021 від 7 травня опубліковано на сайті Офісу президента.

"З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у Республіці Індія, відповідно до статті 10 Закону України "Про гуманітарну допомогу" постановляю: Надати гуманітарну допомогу Республіці Індія", – йдеться в указі.

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Нагадаємо, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я Індії, в країні продовжує зростати захворюваність COVID-19 – 6 травня зафіксували 414 188 нових випадків інфікування. Це новий світовий рекорд і майже на 2 тис. більше, ніж вдень раніше.

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Отже, сукупна кількість хворих за весь час епідемії становить майже 21,5 людей.

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