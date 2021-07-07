"Україна – опора східнослов'янського світу". Чим відомий Кент, який замінить Квін

Джордж Кент пробуде в Україні менше місяця, поки тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін буде у відпустці

Джордж Кент тимчасово замінить Кетрін Квін. Колаж: "Сьогодні"

Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент на час відпустки Христини Квін, тимчасово повіреної у справах США в Україні, займе її пост.

Очікується, що він прибуде до Києва в кінці цього тижня. Сайт "Сьогодні" розповідає, що відомо про Джорджа Кента і що він говорив про Україну.

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Джордж Кент зараз обіймає посаду заступника помічника державного секретаря США в Бюро у справах Європи і Євразії. У Гарвардському університеті вивчав російську історію і літературу, також закінчив Школу передових міжнародних досліджень Університету Джонса Хопкінса. Після того, як отримав ступінь магістра в Національному університеті оборони, Кент почав працювати на дипломатичній службі.

Встиг попрацювати в Польщі, Україні, Узбекистані і Таїланді .

Обіймав такі посади:

спеціальний помічник заступника Державного секретаря з політичних питань;

директор Бюро з міжнародних питань боротьби з наркотиками та правопорядку;

старший координатор по боротьбі з корупцією в Європейському бюро Державного департаменту;

заступник голови Місії США в Україні;

заступник керівника політичного відділу Посольства.

Джордж Кент працював в посольстві США в Києві дві каденції, також і на посаді заступника глави місії США (в 2015-2018 роках). Вільне володіння українською та російською мовами допомагає йому знати практично все про Україну і добре орієнтуватися в політичному житті країни.

Кент: Україна – опора східнослов'янського світу

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Джордж Кент неодноразово заявляв, що США готові підтримати Україну в обороні від агресії з боку Росії, а найголовнішим він вважає, щоб президент України Володимир Зеленський виконував пріоритети і свої обіцянки, дані українському народу.

Кент в квітні цього року закликав Україну зайнятися бізнесменом Дмитром Фірташем в рамках антикорупційної програми.

"Україна є важливою країною для регіону. І це важлива країна символічно. Це опора, якщо хочете, східнослов'янського світу. І я думаю, що важливість України ніколи не була недооцінена – навіть сторонніми людьми, які можуть не стежити кожен день за деталями", – говорив він в інтерв'ю "Голос Америки".

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Кент вважає, що українці можуть домогтися більшого успіху в багатьох сферах.

"Ми розуміємо великий потенціал українців – чи то в інформаційних технологіях, або в агробізнесі, або динамізм громадянського суспільства. І ми хочемо підтримати це, щоб Україна досягла власного успіху. Ми також розуміємо, що якщо Україна досягне успіху, то інші країни далі на сході зрозуміють, що багато помилкових тверджень Росії просто не відповідають дійсності", – зазначав Джордж Кент.

Як писали новини "Сьогодні", в 2019 році Кент зустрічався з президентом Володимиром Зеленським і запевнив його в підтримці США.