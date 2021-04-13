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Україна не буде повертати Донбас силою, але свою землю не віддасть – Данілов

13 квітня, 15:09

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Київ має намір вирішити конфлікт виключно політико-дипломатичним шляхом, каже секретар РНБО

Навіть попри загострення ситуації на кордоні, Україна прагне вирішити збройний конфлікт на Донбасі насамперед політико-дипломатичним шляхом.

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Про це з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

Данілов провів зустріч з главами дипломатичних представництв країн-членів ЄС за їхньою ініціативою. На ній мова йшла про безпекову ситуацію в регіоні на тлі ескалації російської гібридної агресії на сході України.

Секретар РНБО наголосив, що Україна на сьогодні не має плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом.

"Наше завдання – вирішити конфлікт виключно політико-дипломатичним шляхом. Все інше – це суто інформаційна війна РФ, яку вони ведуть не лише на нашій території, але й в усій Європі", – додав Данілов.

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"Ми не віддамо свою землю", – підкреслив секретар РНБО, наголосивши, що українські військові на передовій готові до будь-якого загострення ситуації, а Україна продовжує бути "форпостом для всієї Європи".

Нагадаємо, прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що на кордонах України стоять 80 тисяч російських солдатів.

Також повідомлялося, що керівництво України не планує військового наступу на бойовиків на Донбасі, але готове до ворожих провокацій стосовно своїх бійців.

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Донбас РНБО G7 деоккупація Донбасу вооруженный конфликт Олексій Данілов

Джерело: Сьогодні

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