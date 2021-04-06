"Україна не буде нападати на Донбас": Кравчук поспілкувався з пропагандистами РФ (відео)

Україна на своїй землі не буде питати у Росії дозволу на будь-які дії

Поки бойовики укріплюють свої позиції, глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук чітко заявив, що Україна не збирається наступати на Донбасі і силою звільняти захоплені агресором території.

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Про це він сказав в ефірі телеканалу Росія 24.

На запитання ведучого, чи буде Україна наступати на Донбас, він відповів: "Україна ніколи не наступала і не буде наступати на Донбас".

"Це вигадки все. Повірте мені, українських військ в Росії немає – це всім очевидно. Донбас – це територія України, так говорить президент Росії. Ви коли говорите про Росію, то говорите: на своїй території ми робимо, що хочемо. А чому Україні не можна робити на своїй території, які рішення вона приймає?" – сказав Кравчук.

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Пропагандист однаково намагався наполягти на своєму, що українська армія пересуває свої війська до окупованих територій Донбасу, щоб нібито напасти.

"Та хіба ми нападаємо на мирне населення? Я вам ще раз кажу відповідально: Україна не нападає, не нападала і ніколи не буде нападати на мирне населення. Це все вигадки", – підкреслив глава української делегації у ТКГ.

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Кравчук додав, що Україна і Росія зможуть домовитися про припинення війни на Донбасі тільки в тому випадку, якщо на це буде політична воля Кремля.

Відзначимо, останнім часом на Донбасі загострилася обстановка: підтримувані Росією бойовики не припиняють обстріли, застосовують заборонене озброєння і мало не щодня українська армія зазнає втрат. Тим часом окупанти перекидають війська до кордону. Сайт "Сьогодні" розбирався, навіщо Росія знову брязкає зброєю поблизу України.

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