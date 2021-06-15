Україна може отримати статус основного союзника США – що це означає і які переваги надає?

Верховна Рада на позачерговому засіданні може розглянути звернення до Конгресу про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО

Україна може отримати статус Основного союзника США. Фото: колаж "Сьогодні"

Найближчим часом Україна може стати основним союзником США поза НАТО. Що дає цей статус – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Що сталося?

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Народний депутат Олексій Гончаренко у вівторок повідомив, що Верховна Рада на позачерговому засіданні може розглянути звернення до Конгресу про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.

"Зібрав необхідну кількість підписів для моєї ініціативи скликання позачергового засідання Ради щодо розгляду проєкту постанови про звернення до Конгресу щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA). І це дуже важливо, що у таких питаннях Рада демонструє єдність, незважаючи на партійну належність", – написав політик.

Що таке "основний союзник США поза НАТО"?

Статус головного союзника США поза НАТО (Major Non-NATO Ally) вперше з'явився в законодавчому полі США в 1989 році. Спочатку він припускав, що з окремими країнами, що мають стратегічне значення, Вашингтон може укладати договори про спільні військові розробки і дослідження.

Пізніше закон значно розширив дію – статус давав можливість його власникам не тільки брати участь у спільних з американцями науково-дослідних і дослідно-конструкторських проєктах, а й отримувати для цього матеріали і обладнання в кредит, а також фінансування від США для купівлі або оренди оборонного устаткування.

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Нині 17 країн позначені як "основні союзники поза НАТО":

Афганістан;

Аргентина;

Австралія;

Бахрейн;

Бразилія;

Єгипет;

Ізраїль;

Японія;

Йорданія;

Південна Корея;

Кувейт;

Марокко;

Нова Зеландія;

Пакистан;

Філіппіни;

Таїланд;

Туніс.

Які переваги дає статус?

2019 року в Конгрес був внесений законопроєкт, згідно з яким Україні можуть надати спецстатус важливого воєнно-політичного союзника США поза НАТО. У разі його схвалення наша країна отримає такі права:

на позику матеріалів, приладдя або обладнання для спільних досліджень, розроблень, випробувань або аналізування;

на розміщення військових резервних запасів, що належать США, на своїй території за межами військових об'єктів США;

на укладення угоди зі Сполученими Штатами про спільну організацію навчання на двосторонній або багатосторонній основі, якщо фінансові домовленості є взаємними і передбачають відшкодування всіх прямих витрат США;

на максимально можливе пріоритетне доставлення озброєнь, в разі якщо країні загрожує небезпека;

на придбання боєприпасів зі збідненим ураном.

Як повідомляли раніше, у Брюсселі відбувся 32-й саміт НАТО. Лідери країн – членів Північноатлантичного альянсу підтвердили рішення Бухарестського саміту2008 року про те, що Україна отримає членство. Що це означає – читайте в матеріалі "Сьогодні".