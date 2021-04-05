Україна та Катар підписали меморандум про співпрацю у боротьбі зі злочинністю

Україна підписала з Катаром Меморандум про співробітництво у сфері запобігання та боротьби зі злочинністю.

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Про це повідомляє прес-служба МВС.

Також, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав з міністром внутрішніх справ Халідом бін Халіфом бін Абдулазізом Аль Тані Декларацію про наміри щодо укладення документа про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

"В рамках офіційного візиту Президента України до Держави Катар, підписав з Прем’єр-міністром – міністром внутрішніх справ Катару Меморандум про співробітництво у сфері запобігання та боротьби зі злочинністю. Попереду – обмін досвідом та ефективне посилення співпраці!", – зазначив Аваков.

Він зауважив, що двосторонні стосунки України та Катару мають великий потенціал. Сторони домовились про співпрацю у поліцейській, економічній та військовій сферах. Також обговорили протидію кіберзлочинності.

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У свою чергу, прем’єр-міністр Катару зазначив, що високо цінує готовність України підтримати Катар в проведенні Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться у 2022 році.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Зеленський дав інтерв'ю катарським ЗМІ, в якому розповів, чого очікує від співпраці з Катаром і що Україна може запропонувати цій країні.

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