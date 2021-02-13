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Держава має підтримувати національного виробника – Данилюк

13 лютого, 04:02

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Україна має підтримувати національного виробника та не купляти товари з інших країн.

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Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній міністр фінансів України (2016-2018 років) Олександр Данилюк.

"Думаю, що ми з різних причин не маємо купувати, не тільки моральної, а і економічної, тому що Білорусь нас обмежує. Вона субсидує свої державні підприємства, які потім продають продукцію в Україну. Дуже багато на що можна дивитися", – заявив він.

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За його словами, держава має підтримувати та захищати національного виробника, який виробляє якісну та конкурентноздатну продукцію.

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