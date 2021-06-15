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Україна повинна бути головним союзником: Рада готує важливе звернення до США

15 червня 2021 9:56

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Гончаренко розповів, чому для України важливо стати основним союзником американців поза НАТО

Верховна Рада на позачерговому засіданні може розглянути звернення Конгресу про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA). Про це повідомив в Telegram нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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За його словами, вже зібрано 150 підписів депутатів для скликання позачергового засідання.

"Зібрав необхідну кількість підписів для моєї ініціативи скликання позачергового засідання Ради щодо розгляду проекту постанови про звернення до Конгресу щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО. І це дуже важливо, що у таких питаннях Рада демонструє єдність, незважаючи на партійну приналежність", – написав Гончаренко.

Нардеп зазначив, що вчора в НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ, однак статус MNNA не заважає Україні йти до Альянсу. Він вважає, що це звернення до Конгресу також слугуватиме важливим сигналом для Росії і світу про вибір України.

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"Також надання Україні статусу MNNA продемонструє Кремлю, що Україна є ключовим союзником США у Східній Європі", – підкреслив Гончаренко.

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Читайте детальніше про підсумки саміту НАТО.

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