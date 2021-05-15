Україна "антипод" Росії? Київ відповів на зухвалу заяву Путіна

Путіну вже нічого не світить – ні російські танки, ні русский мир не зможуть зупинити трансформацію України

/ Фото: AFP

Президент Росії Володимир Путін продемонстрував нерозуміння внутрішніх процесів в нашій державі, назвавши Україну "антиподом РФ і антиросією".

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Про це сказав Укрінформу прессекретар МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, Українці як суверенна нація самостійно визначають вектор свого розвитку без прив'язки до третіх сторін. Однак Росія, вкладаючи величезні ресурси, намагається згорнути європейський шлях України.

"Розмова про перетворення України в "антипод" Росії демонструє нерозуміння внутрішніх процесів в нашій державі ... Ні російські танки, ні провісники токсичних ідей "русского мира" не змогли і не зможуть зупинити трансформацію України в сучасну європейську демократичну державу", – сказав Ніколенко.

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Спікер МЗС зазначив, що географію змінити не можна, і після завершення війни Україні і Росії доведеться співіснувати на основі взаємної поваги і невтручання у внутрішні справи.

"І чим швидше керівництво РФ усвідомлює цей факт, тим раніше воно зможе сконцентруватися на вирішенні першочергових проблем російського населення. На нашу думку, якраз саме цього і чекають громадяни Росії від російської влади", – додав він.

Відео: t.me/dimsmirnov175

Як повідомляли новини "Сьогодні", секретар РНБО Олексій Данілов після звинувачень господаря Кремля у небажанні Києва врегулювати конфлікт, дав Путіну пораду, як закінчити війну на Донбасі.