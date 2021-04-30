Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять гучне рішення уряду про зміну керівництва "Нафтогазу". Також політики і чиновники обговорять: чи потрібно поліцію в Україні озброїти електрошокерами; які наслідки для світу і України несе катастрофа з коронавірусів в Індії. Гостями студії стануть: Пятрас Ауштрявічюс, депутат Європейського парламенту від Литви; Денис Малюська, міністр юстиції України; Юрій Вітренко, голова правління НАК "Нафтогаз України"; Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ; Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції; Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу"; Сергій Соболєв, заступник голови фракції ВО "Батьківщина"; Олексій Гончаренко, народний депутат від "Європейської солідарності"; Нестор Шуфрич, народний депутат від "Опозиційною платформи - За життя"; Інна Совсун, народний депутат від "Голосу", член комітету ВР з питань енергетики та ЖКГ; Олександра Устинова, народна депутатка від "Голосу", член комітету ВР з питань правоохоронної діяльності; Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018); Сергій Фурса, фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital; Андріан Прокіп, експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього; Наталія Виноград, завідувачка кафедри епідеміології ЛНМУ; Михайло Фаворов, міжнародний експерт в сфері охорони здоров'я і епідеміології (Атланта, США); Борис Бриль, лікар-анестезіолог медичного центру (Тель-Авів, Ізраїль). Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!