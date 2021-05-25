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Загроза і непередбачуваність Лукашенка. Українцям порадили не їздити до Білорусі

25 травня, 20:11

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Після арешту Романа Протасевича і Софії Сапеги українські міністри засудили Білорусь і рекомендували утриматися від поїздок до цієї країни

З огляду на ситуацію з заарештованими в Білорусі опозиційним журналістом Романом Протасевичем та його дівчиною, українським правозахисникам, журналістам та активістам не варто їздити до цієї країни.

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Про це заявили міністри закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

У своїй спільній заяві вони звинуватили владу Білорусі в порушенні прав і свобод представників медіасфери і засудили їх за це.

"З огляду на загрозу та непередбачуваність дій влади Білорусі закликаємо українських журналістів, представників правозахисних організацій, громадських активістів утриматись від поїздок до цієї країни", – йдеться у заяві.

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Ткаченко і Кулеба звинуватили режим Олександра Лукашенка в узурпації інформаційного простору країни, а також умисній та безпринципній спробі "встановити тотальний інформаційний контроль і наповнювати його виключно провладною пропагандою".

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"Вимагаємо від білоруської влади негайно звільнити Романа Протасевича та інших політичних в’язнів, припинити репресії проти незалежних засобів масової інформації та відновити повагу до прав і свобод людини", – резюмують українські міністри.

Нагадаємо, що раніше цього самого дня Кабмін прийняв рішення припинити авіасполучення з Білоруссю від 26 травня.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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