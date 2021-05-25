Загроза і непередбачуваність Лукашенка. Українцям порадили не їздити до Білорусі

З огляду на ситуацію з заарештованими в Білорусі опозиційним журналістом Романом Протасевичем та його дівчиною, українським правозахисникам, журналістам та активістам не варто їздити до цієї країни.
Про це заявили міністри закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.
У своїй спільній заяві вони звинуватили владу Білорусі в порушенні прав і свобод представників медіасфери і засудили їх за це.
"З огляду на загрозу та непередбачуваність дій влади Білорусі закликаємо українських журналістів, представників правозахисних організацій, громадських активістів утриматись від поїздок до цієї країни", – йдеться у заяві.
Ткаченко і Кулеба звинуватили режим Олександра Лукашенка в узурпації інформаційного простору країни, а також умисній та безпринципній спробі "встановити тотальний інформаційний контроль і наповнювати його виключно провладною пропагандою".
"Вимагаємо від білоруської влади негайно звільнити Романа Протасевича та інших політичних в’язнів, припинити репресії проти незалежних засобів масової інформації та відновити повагу до прав і свобод людини", – резюмують українські міністри.
Нагадаємо, що раніше цього самого дня Кабмін прийняв рішення припинити авіасполучення з Білоруссю від 26 травня.
Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську