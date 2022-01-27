Вбивця російської авіації! На що здатні ракети Stinger, які їдуть до України

Історія створення та особливості ПЗРК, що перебуває на озброєнні у 28 країн

США дозволили Литві, Латвії та Естонії відправити ракети та іншу зброю в Україну. Латвія та Литва нададуть українській армії ПЗРК Stinger, а Естонія – ракети до ПТРК Javelin.

Що означає постачання цих ракетних комплексів для України та що вони являють собою, розповіло видання ArmyInform.

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Історія створення ПЗРК Stinger

Цей зенітний комплекс настільки відомий, що його назва вже стала номінальною для всіх ПЗРК. Він існує досить давно — ще за часів афганської війни моджахеди збивали з них радянські гелікоптери. Тільки за офіційними даними, за допомогою ПЗРК Stinger було збито 12 вертольотів.

Розробка першого переносного зенітного комплексу, який могла б легко застосовувати піхота, розпочалася ще у 50-х роках минулого століття. Перший комплекс мав назву FIM-43 Red Eye ("Червоне око"), а перший запуск ракети з плеча відбувся у 1961 році.

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Перша ракета мала низку недоліків. Серед них мала маневреність, через яку ціль могла ухилитися, і низька чутливість інфрачервоної головки самонаведення, через що ракета могла відвернутися на будь-яку теплову пастку. Тому розпочалася розробка нового комплексу. Після низки змін у 1972 році вже з'явився новий ПЗРК під назвою Stinger.

1978 року почалося серійне виробництво, а 1981 нові комплекси почали надходити до американської армії. Після цього вони зазнали деяких змін, що відбилося в буквеному маркуванні.

Зараз використовується модифікація з літерою J. Ракета з головкою, що самонаводиться, пристосована для ураження маломаневрених цілей — наприклад, крилатих ракет, безпілотників і вертольотів. Після 2010 року комплекси почали оснащувати неконтактним підривником та новим двигуном. Якщо раніше ракеті потрібно було точно попадати в ціль для поразки, то після модифікації серії J цього не потрібно.

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Технічні характеристики

Повна маса постачання – 42 кг, маса комплексу у бойовому спорядженні – 15,7 кг, маса ракети – 10 кг, маса бойової частини – 3 кг, максимальна дальність пуску – 4,5 км. Середня швидкість ракети – 2500 кілометрів на годину, що становить 650 метрів за секунду.

Головні плюси комплексу – це простота прицілювання і висока здатність вражати. Військових можна швидко навчити правильно прицілюватись, приєднувати батарею з аргоном для охолодження теплової головки самонаведення та стріляти. До слова, Stinger одноразовий у використанні.

Stinger перебуває на озброєнні 28 країн. Його сертифіковане виробництво також налагоджено в Німеччині (яка, до речі, була проти постачання Україні зброї німецького виробництва). Вперше його успішно використовували в 1982 році англійські спецпризначенці під час конфлікту на Фолклендських островах. На момент останнього відкритого підрахунку у 2014 році зі Stinger було збито близько 270 літаків та вертольотів.

Інформаційна атака

Окрім технічних характеристик, що вражають, експерти наголошують на значущості постачання цих ПЗРК Україні для інформаційного тиску на Росію, адже російські льотчики чудово знають, що таке "Стінгер" — і, звичайно, побоюватимуться, що з нього можуть вистрілити будь-якої миті.

Додамо, що з англійської мови назва Stinger перекладається як "Жало".

Зброя для України

21 та 22 січня США доставили Києву 170 тонн зброї та боєприпасів. Це перші дві партії екстреної військової допомоги американців в Україну.

26 січня до аеропорту "Бориспіль" прибула військова допомога із США. Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

То була вже третя партія, причому в Міноборони України розповіли, що незабаром очікується ще одна партія озброєння.

Також прессекретар Білого дому Джен Псакі заявляла про те, що має намір поставити Україні гелікоптери Мі-17.

Крім того, Велика Британія також доставила в Україну легкі протитанкові озброєння. 17 січня до аеропорту "Бориспіль" прибули два літаки C-17A Globemaster III британських ВПС, які привезли легкі протитанкові оборонні системи. Причому глава Міноборони Великої Британії Бен Уоллес заявив про готовність передати Україні ще більше оборонних типів озброєнь.

Чехія, Литва, Канада та Німеччина також мають намір посилити військову співпрацю з Україною через загрозу російської агресії. Зокрема, Литва вже затвердила план військової підтримки України, згідно з яким буде збільшено кількість інструкторів навчальної місії, закуплено тепловізори. Чехія ж оголосила, що продаватиме або надаватиме Україні 150-кілометрові снаряди. Це один із найпотужніших боєприпасів в артилерії.

І, нарешті, у Німеччині заявили про рішення передати Україні 5000 захисних військових касок. Втім, це рішення викликало подив у деяких українських політиків.

Загроза вторгнення Росії