У Зеленського розповіли, коли врегулюють розбіжності з МВФ

Послів G20 попросили допомогти в налагодженні інвестиційних контактів з їхніми країнами

В Офісі президента впевнені, що Україна зможе успішно вирішити ключові питання в переговорах з Міжнародним валютним фондом уже в найближчі місяці.

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Про це заявила заступник голови ОП Юлія Свириденко на зустрічі з послами країн "Великої двадцятки".

Вона запевнила, що Офіс президента і уряд зосереджені, зокрема, на боротьбі з корупцією, реформі фіскальної служби та судовій реформі.

Свириденко також анонсувала впровадження інструментів для полегшення доступу бізнесу до кредитних ресурсів і створення агентства з іноземних інвестицій.

"Ми хочемо привернути інституційних і приватних інвесторів для того, щоб Україна могла стати цікавим ринком для іноземних інвестицій, підвищуючи свій людський потенціал шляхом напрацювання досвіду, знань, умінь і зв'язків", – своєю чергою заявив глава ОП Андрій Єрмак.

В тренді Єрмак зустрівся із послами країн G20 і анонсував переговори в "нормандському" форматі

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Він також попросив послів G20 сприяти налагодженню контактів з інвестиційними фондами та інститутами фінансового розвитку їх країн.

Нагадаємо, в середу керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн "Великої двадцятки".

Раніше радник глави ОП, екс-міністр економіки Тимофій Милованов повідомив, що в української сторони і представників Міжнародного валютного фонду в ході переговорів в Києві виникли розбіжності по трьох-п'яти напрямках – один із яких антикорупційна структура і правосуддя.

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