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У Зеленського розповіли, як приймали рішення про блокування каналів: відео

3 лютого, 13:28

Денис Беспалов Денис Беспалов

Не варто плутати новини з фейками і пропагандою, заявив Жовква

Рішення про блокування телеканалів "112", ZIK і NewsOne Рада нацбезпеки і оборони ухвалила після того, як СБУ надала докази отримання цими каналами фінансування з Росії.

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Про це заявив заступник керівника Офісу президента, політичний радник глави держави Ігор Жовква.

"Держава не могла не діяти в тих умовах, коли агресія ще більше посилюється, коли Крим залишається окупованим, коли українські солдати продовжують гинути на окупованому Донбасі", – сказав він.

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Він також зазначив, що українські журналісти часто проводять і публікують журналістські розслідування про діяльність президента і влади в цілому. Це, за його словами, свідчить, що в країні зберігається свобода і незалежність ЗМІ.

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"Але не варто плутати новини з фейками і пропагандою", – сказав Жовква.

Увечері 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборону користуватися радіочастотним ресурсом України.

Більш детально читайте в матеріалі: В Україні заборонили мовлення трьох новинних каналів. Що сталося

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телеканал санкції 112 NewsOne Офіс президента Жовква
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