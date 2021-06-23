У Зеленського відповіли на цинічну заяву Путіна про Майдан і повалення Януковича

Якби Росія не втрутилася, трагічних подій 2014 року в Україні могло і не відбутися

Росії не вдасться нав'язати світовій спільноті неправдиве трактування захоплення Криму і розпалювання війни на Донбасі заявами, що нібито це Європа і США спровокували "переворот" в Україні у 2014 році, а тодішній президент Віктор Янукович нібито виявився жертвою змови Заходу і української опозиції. Про це сказав радник глави ОПУ Михайло Подоляк, коментуючи слова російського президента Володимира Путіна в його новій статті.

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Як розповів він агентству УНІАН, Янукович боявся, що люди йому не пробачать спроби "зламати" мрію українців про приєднання нашої країни до спільноти європейських народів.

"Було б наївним очікувати від керівництва РФ визнання, що кожен народ має право на повноцінний протест проти антидержавних дій тих, хто займає вищі державні посади. Але факти дуже чіткі. І безперечні. Янукович у 2014 році втік до Росії не від конкретних лідерів тодішньої опозиції, від міфічного впливу Держдепу США, а від народного гніву. Чому Янукович намагався зламати цю мрію? Тому що був ультиматум від Росії в стилі "або-або" – або Захід, або Росія", – сказав Подоляк.

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В Офісі президента вважають, що якби Росія не втрутилася, трагічних подій 2014 року могло і не відбутися.

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"Якби Янукович хоча б спробував вийти з тодішньої кризи за допомогою політичних інструментів – наприклад, проведенням дострокових виборів, то могло б і не бути тих жорстких подій, які відбулися в січні і лютому 2014 року... Керівництву Росії не вдасться нав'язати Європі неправдиве трактування захоплення Криму і розпалювання війни на Донбасі", – підкреслив радник глави ОПУ.

Нагадаємо, нещодавно в РФ обурилися українським законопроєктом про корінні народи України. Подоляк назвав 3 причини істерії Путіна через цей закон Зеленського.