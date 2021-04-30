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У Зеленського відреагували на марш на честь дивізії СС "Галичина" в Києві

30 квітня, 20:54

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Розгром нацизму був перемогою для нашого народу, заявили на Банковій

Навіть мала чисельність учасників і маніпуляції організаторів з подачею заявки на проведення маршу дивізії СС "Галичина" в Києві не можуть бути підставою для того, щоб навіть спробувати виправдати цю ситуацію.

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Про це заявила пресслужба Офісу президента.

На Банковій категорично засуджують будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, і спроби переглянути правду про Другу світову війну.

"Не було й не могло бути жодного українського інтересу в тому, що нацисти намагалися використовувати людей на захоплених територіях заради своїх цілей. Розгром нацизму був перемогою для нашого народу. Українці разом з іншими народами вибороли право на життя", – йдеться в заяві Офісу президента.

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Нагадаємо, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що проведення в Києві маршу на честь створення дивізії СС "Галичина" шкодить іміджу України як всередині, так і за кордоном.

Також повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України засудило марш пам'яті дивізії СС "Галичина" в центрі Києва. Дипломати нагадали, що в Україні заборонена пропаганда тоталітарних режимів, в тому числі націонал-соціалізму, і що 8 травня в Україні вшанують пам'ять мільйонів українців та представників інших народів, які загинули від рук нацистів.

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