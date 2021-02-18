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У Зеленського оцінили ймовірність зміни Кабміну і звільнення Степанова

18 лютого, 12:22

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Представник Офісу президента розповів, чого бракує нинішньому уряду

Зміни Кабінету міністрів або звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова зараз точно чекати не варто. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що нинішній уряд досить ефективний, але є деякі недоліки.

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Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

Кабмін

"Мені здається, що Кабмін ще не до кінця допрацював свою каденцію. В принципі, за винятком може якихось позицій, які необхідно посилити", – говорить він.

Подоляк пояснив, чого не вистачає нинішньому уряду:

  • потрібен міністр енергетики для вирішення накопичених проблем у цій сфері;
  • не вистачає макроекономічної ваги, щоб точно розставити акценти, де, як і коли Україна буде перебувати з точки зору макроекономіки;
  • необхідно більш дисципліновано підходити до виконання бюджетних показників.

"Кабінет міністрів на сьогоднішній день досить ефективний, за винятком того, що йому потрібно посилити свою вагу – скажімо так, базове економічне розуміння того, куди ми зайдемо через півроку-рік", – сказав Подоляк.

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Степанов

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Головна проблема міністра охорони здоров'я зараз – це вакцинація. Подоляк вважає, що він повинен до кінця відпрацювати це питання і відповідним чином показати ефективність або неефективність.

"Він же основний переговірник з вакцинації. Зараз поміняти переговірника, коли ми практично на фіналізації цього процесу, з дня на день повинна вже бути поставка вакцин за низкою договорів, – це було б трошки дивно", – додав радник глави ОПУ.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями у "Слузі народу" назвали умову для звільнення Степанова. Гетманцев нагадав, що МОЗ обіцяв вакцинацію з 15 лютого, але вакцини досі немає в Україні.

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уряд Кабінет міністрів Максим Степанов Михайло Подоляк
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