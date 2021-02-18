У Зеленського оцінили ймовірність зміни Кабміну і звільнення Степанова

Зміни Кабінету міністрів або звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова зараз точно чекати не варто. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що нинішній уряд досить ефективний, але є деякі недоліки.

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Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

Кабмін

"Мені здається, що Кабмін ще не до кінця допрацював свою каденцію. В принципі, за винятком може якихось позицій, які необхідно посилити", – говорить він.

Подоляк пояснив, чого не вистачає нинішньому уряду:

потрібен міністр енергетики для вирішення накопичених проблем у цій сфері;

не вистачає макроекономічної ваги, щоб точно розставити акценти, де, як і коли Україна буде перебувати з точки зору макроекономіки;

необхідно більш дисципліновано підходити до виконання бюджетних показників.

"Кабінет міністрів на сьогоднішній день досить ефективний, за винятком того, що йому потрібно посилити свою вагу – скажімо так, базове економічне розуміння того, куди ми зайдемо через півроку-рік", – сказав Подоляк.

Степанов

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Головна проблема міністра охорони здоров'я зараз – це вакцинація. Подоляк вважає, що він повинен до кінця відпрацювати це питання і відповідним чином показати ефективність або неефективність.

"Він же основний переговірник з вакцинації. Зараз поміняти переговірника, коли ми практично на фіналізації цього процесу, з дня на день повинна вже бути поставка вакцин за низкою договорів, – це було б трошки дивно", – додав радник глави ОПУ.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями у "Слузі народу" назвали умову для звільнення Степанова. Гетманцев нагадав, що МОЗ обіцяв вакцинацію з 15 лютого, але вакцини досі немає в Україні.

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