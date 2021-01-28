У Зеленського пояснили реформу СБУ і створення БЕБ: Глибинна трансформація системи

Президент Володимир Зеленський завжди категорично наполягав, що потрібно суттєво переосмислити формат роботи українських силовиків – зробити їх більш функціональними і такими, що більше відповідають сучасним викликам.

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Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив в коментарі сайту "Сьогодні".

Він нагадав, що сьогодні в парламенті було прийнято два рішення, які в цілому є історичним поворотом для українських правоохоронних органів.

"Парламент прийняв за основу законопроєкт, який змінює функціонал СБУ, а також проголосував в цілому за закон про створення Бюро економічної безпеки. Ключове в цих рішеннях – фокусування СБУ саме на завданнях щодо захисту безпеки держави та позбавлення СБУ невластивих функцій, які могли використовуватися окремими співробітниками СБУ для тиску на бізнес", – підкреслив Подоляк.

За його словами, ні вчора, ні позавчора правлячі команди і близько не підходили до цих рішень. Тільки зараз, при активній участі президента Зеленського, вдалося підійти до глибинної трансформації системи.

"Філософія ж інших політиків – традиційних і багаторічних завсідників парламенту чи Кабміну – незмінна: вони завжди прагнули тільки очолити існуючий каральний апарат, вони намагалися розставити скрізь своїх людей і "доїти" бізнес. Чинна влада розглядає державу зовсім інакше. Тільки як прозорий сервіс", – каже радник керівника Офісу президента.

Він додав, що важливо також розуміти, що мова зараз йде про переосмислення функцій державних органів і суттєве зниження тиску на суспільство й економіку.

"СБУ зможе зосередитися на тій роботі, яку можна назвати за визначенням спеціальною, спецслужбістською. А от Бюро економічної безпеки – стане радше аналітичним, аніж силовим органом, який буде забезпечувати чистоту економічних процесів, їхню прозорість. У наш час – при правильному підході – аналітична робота може дати набагато більше для економічної безпеки в країні, аніж старий, ще пострадянський підхід, коли у спецслужби були можливості втручатися ледь не в операційну систему", – підсумував Подоляк.

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Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада схвалила реформу СБУ, ухваливши в першому читанні законопроєкт №3196-д про вдосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ. СБУ позбавили деяких функцій, планується зменшення штату співробітників з 27 до 17 тисяч. Спецслужба зосередиться виключно на загрозах нацбезпеці.

Також нагадаємо, що сьогодні Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 3087-д про створення нового державного органу – Бюро економічної безпеки (БЕБ). Документ підтримали 242 нардепи.

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