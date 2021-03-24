Русский
$ 27,73
32,93
  1. Влада

У Зеленського пояснили галас навколо "дивного" указу президента

24 березня, 13:16

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Як виявилося, чиновницю було призначено ще Петром Порошенко

В указі президента Володимира Зеленського про звільнення чиновниціз Кіровоградської області не було помилки, про що 23 березня писали в соцмережах і ЗМІ. На Банковій прояснили ситуацію з фразою "закінчення терміну повноважень президента".

Реклама

Так, в указі №206 / 2021-рп від 23 березня йдеться про звільнення Поліщук Алли Іванівни з посади голови Кропивницької районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України.

Ось тільки чиновниця була призначена на цю посаду п'ятим президентом Петром Порошенко 6 березня 2015 роки (президентський строк Порошенко закінчився в травні 2019 року).

В ОПУ пояснили, що, згідно із законодавством, голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду президентом України за поданням Кабінету міністрів на строк повноважень глави держави.

"У разі обрання нового президента України голови місцевих державних адміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення в установленому порядку нових голів місцевих держадміністрацій", – заявили на Банковій.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно Зеленський призначив голові ОПУ Андрію Єрмаку нового заступника.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

указ Володимир Зеленський Офіс президента

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

ЄС оголосив Путіну ультиматум через війну в Україні
ЄС оголосив Путіну ультиматум через війну в УкраїніЄвросоюз
Ляшко взяв собі нову собаку, а в нашийнику виявилася записка (відео)
Ляшко взяв собі нову собаку, а в нашийнику виявилася записка (відео)Влада
Зеленський надав чинності рішенню РНБО про нові санкції проти російських ЗМІ
Зеленський надав чинності рішенню РНБО про нові санкції проти російських ЗМІВлада
Під Офісом президента планували бойовище: в МВС показали докази (відео)
Під Офісом президента планували бойовище: в МВС показали докази (відео)Влада
Україна завдала нового санкційного удару по Росії: хто в списку
Україна завдала нового санкційного удару по Росії: хто в спискуВлада
Помстилися за
Помстилися за "Масандру": Україна ввела нові санкції проти РосіїЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти