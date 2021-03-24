У Зеленського пояснили галас навколо "дивного" указу президента

Як виявилося, чиновницю було призначено ще Петром Порошенко

В указі президента Володимира Зеленського про звільнення чиновниціз Кіровоградської області не було помилки, про що 23 березня писали в соцмережах і ЗМІ. На Банковій прояснили ситуацію з фразою "закінчення терміну повноважень президента".

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Так, в указі №206 / 2021-рп від 23 березня йдеться про звільнення Поліщук Алли Іванівни з посади голови Кропивницької районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України.

Ось тільки чиновниця була призначена на цю посаду п'ятим президентом Петром Порошенко 6 березня 2015 роки (президентський строк Порошенко закінчився в травні 2019 року).

В ОПУ пояснили, що, згідно із законодавством, голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду президентом України за поданням Кабінету міністрів на строк повноважень глави держави.

"У разі обрання нового президента України голови місцевих державних адміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення в установленому порядку нових голів місцевих держадміністрацій", – заявили на Банковій.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно Зеленський призначив голові ОПУ Андрію Єрмаку нового заступника.

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