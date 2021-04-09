У Зеленського пояснили, чому Путін відмовляється від "нормандської зустрічі"

Нормандська четвірка не може зібратися вже рік, а все через Росію

Росія постійно блокує зустріч "Нормандської четвірки", оскільки президенту РФ Володимиру Путіну нема чого там сказати через невиконання домовленостей щодо Донбасу, а також через підтримку України з боку Франції та Німеччини.

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Про це розповів в інтерв'ю LB.ua заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

За його словами, зараз питання не стільки в даті "нормандського саміту" на рівні лідерів держав, скільки в небажанні Росії йти на переговори.

"Саме одна країна не хоче проведення цього саміту. Це Росія. Тому що коли сидять лідери вчотирьох, то всі чують позицію один одного. На таких самітах нас відкрито підтримують лідери Німеччини і Франції. Президенту РФ це не дуже приємно слухати", – сказав Жовква.

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Також заступник голови ОПУ вважає, що Путіну просто нічого сказати на переговорах, оскільки Росія не виконала жодної з домовленостей Паризького саміту, окрім організації режиму припинення вогню.

"І тут ми бачимо, що він (режим тиші. – Ред.) постійно порушується. Не можна сказати, що "мінський" і "нормандський" формати заблоковані: проходять зустрічі на рівні ТКГ, радників лідерів "четвірки". Проте складається враження, що РФ навмисно переводить ці перемовини в неконструктивну русло. Ймовірно, вони їй не потрібні", – додав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук говорив, що якщо Росія відмовиться від "нормандської зустрічі" – значить, хоче війни. Нагадаємо, що "нормандський саміт" у Берліні спочатку був запланований на квітень 2020 року.

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