У Зеленського звинуватили Білорусь у міжнародному тероризмі

Подоляк просить жорсткого покарання для Лукашенка. Колаж "Сьогодні"

Затримання головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича у Мінську з нібито "екстреною посадкою літака" – це прояв міжнародного тероризму. За це повинні бути жорсткі заходи: від закриття неба над Білоруссю до ізоляції країни від цивілізованого світу.

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Про це сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, передає УНІАН.

За його словами, примус пасажирського літака до посадки в Мінську за сфальсифікованим приводом "про мінування" і під конвоєм військових літаків – це демонстративний виклик сучасному світу.

"Повітряний інцидент у Білорусі з рейсом Афіни-Вільнюс – це, безсумнівно, прямий прояв міжнародного тероризму. І трактуватися цей інцидент має однозначно. Фантастичний за цинізмом і витонченістю акт нинішньої білоруської держави вимагає обов'язкової жорсткої юридичної оцінки: мінімально це може бути "заборона на небо", ізоляція країни від прямих комунікацій з цивілізованим світом. Оптимально – прямі персональні санкції по відношенню до авторів даного "єзуїтського сценарію", – сказав Подоляк.

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Він зазначив, що якби такий інцидент з силовим примусом іноземного пасажирського авіалайнера до невмотивованої посадки трапився у вільній країні, наслідки були б набагато важчими – аж до вигнання з адекватного міждержавного спілкування.

"У результаті даної операції сам Лукашенко, Білорусь в цілому остаточно перейшли в розряд максимальної токсичності і нерукопожатності. Ніякий компромісний вихід з тривалої політичної кризи за участі європейських посередників більше не можливий", – підкреслив радник глави ОПУ.

Подоляк впевнений, що головним організатором і вигодонабувачем примусової посадки літака є Росія, яка, за його словами, свого часу "готувала щось подібне для України у вигляді неіснуючої "спецоперації" з точно таким же примусовим сценарієм і подальшої максимальної дискредитації нашої країни".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту ексголовного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина. Пізніше стало відомо, що на борту літака знаходився співробітник КДБ Білорусі.

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