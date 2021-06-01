Кличко – під загрозою. У Зеленського анонсували нові звільнення в регіонах

В Україні змінять глав низки обласних державних адміністрацій, оскільки вони за певними критеріями "не підходять президенту". Про це заявив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Ми дійсно змінили велику кількість глав адміністрацій, десь, не сперечаюся, промахнулися... Відразу скажу – будуть ще заміни глав обладміністрацій найближчим часом, оскільки є проблеми з деякими областями. Відкривати такі заміни поки рано, але це відбудеться протягом двох тижнів. Поки шукаємо кандидатів", – сказав він.

За словами Тимошенка, критерій, за яким змінюють посадових осіб, один – люди повинні бути "набагато сильнішими за попередників, які сприймаються місцевими елітами, які можуть з ними комунікувати".

Кого можуть звільнити – думка експерта

Політолог Володимир Фесенко упевнений, що звільнення голів ОДА ми будемо бачити і зараз, і в майбутньому. Все тому, що у влади немає "готового кадрового резерву".

"Зеленський шукає більш сильних адміністраторів, він їх міняє, тасує кадрову колоду. Я нагадаю, після місцевих виборів поміняли деяких губернаторів, будуть міняти зараз і будуть міняти через рік – цей процес продовжиться. Тому що готового кадрового резерву на посади губернаторів немає", – зазначив він.

Експерт підкреслює, що заяву Тимошенка слід розглядати як попередження – в тому числі і главі КМДА Віталію Кличку. ОП намагається сказати чиновникам, що "кожен з них перебуває в зоні ризику".

"У рамках часткового оновлення глав ОДА можуть поміняти і єдиного главу міської державної адміністрації. Тому що статус однаковий. За винятком: звичайно, главою КМДА повинен бути мер, судячи з трактування КСУ. Але звільнити чинного можуть. Призначити нового буде складно, але тоді буде виконуючий обов'язки. Але це попередження Кличку. І стимул для більш активної і ефективної роботи практично всім нинішнім губернаторам", – додав Фесенко.

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Як повідомлялося раніше, президент Зеленський призначав нову голову Кіровоградської області. Нею стала Марія Чорна.