У Яценюка спростували чутки, що він йде на довибори у Раду

Лідер партії "Народний фронт", прем’єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк не буде балотуватися на довиборах у Верховну Раду по округу в Черкаській області.

Реклама

Про це прессекретар Яценюка Ольга Лаппо пише на свої сторінці у Facebook.

За її словами, сьогодні у соцмережах було чимало припущень і версій: "зрештою деякі невисокої репутації сайти передрукували цю фантазію про вибори майже як доконаний факт".

В тренді Клінтон назвала Трампа маріонеткою Путіна і підозрює їх у змові перед штурмом Капітолію

"Спочатку одна людина з репутацією вкидає інформацію про балотування Яценюка у вигляді напівжарту. На це все злітається певна кількість користувачів, серед них і з відомими прізвищами, кивають головами, лайкають і радіють начебто "інсайду". Це називаються, мабуть, "погодувати ботів". А ще через годину інтернет-помийки розносять псевдосенсацію. Не втрачайте голови, дорогі друзі", – написала прессекретар Яценюка.

Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив призначення шоумена Олександра Скічка на посаду голови Черкаської ОДА. Він поки є нардепом по мажоритарному округу № 197 у Черкаській області, однак після його звільнення мають відбутися довибори в Раду.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама