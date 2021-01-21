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  1. Політика

У Яценюка спростували чутки, що він йде на довибори у Раду

21 січня, 17:23

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Інтернет-помийки розносять псевдосенсацію, каже Ольга Лаппо

Лідер партії "Народний фронт", прем’єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк не буде балотуватися на довиборах у Верховну Раду по округу в Черкаській області.

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Про це прессекретар Яценюка Ольга Лаппо пише на свої сторінці у Facebook.

За її словами, сьогодні у соцмережах було чимало припущень і версій: "зрештою деякі невисокої репутації сайти передрукували цю фантазію про вибори майже як доконаний факт".

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"Спочатку одна людина з репутацією вкидає інформацію про балотування Яценюка у вигляді напівжарту. На це все злітається певна кількість користувачів, серед них і з відомими прізвищами, кивають головами, лайкають і радіють начебто "інсайду". Це називаються, мабуть, "погодувати ботів". А ще через годину інтернет-помийки розносять псевдосенсацію. Не втрачайте голови, дорогі друзі", – написала прессекретар Яценюка.

Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив призначення шоумена Олександра Скічка на посаду голови Черкаської ОДА. Він поки є нардепом по мажоритарному округу № 197 у Черкаській області, однак після його звільнення мають відбутися довибори в Раду.

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Верховна Рада Арсеній Яценюк спростування довибори Черкаська область

Джерело: Сьогодні

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