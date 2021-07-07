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  1. Влада

В України п'ять варіантів щодо врегулювання на Донбасі – Данілов

7 липня 2021 0:09

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Глава РНБО стверджує, що в української влади є не тільки згаданий Зеленським "план Б", але затверджені й інші варіанти дій

/ Фото: president.gov.ua

Українська влада ще в 2019 році затвердила щонайменше п'ять варіантів дій зі врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю 24 каналу.

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Його заява пролунала у відповідь на запитання журналістки, чи існує взагалі "міфічний план Б" щодо Донбасу.

"Я можу сказати, що це не тільки план Б. І це не тільки те, що стосується територій Донецької і Луганської областей. У грудні 2019 року, коли в Парижі була зустріч, на засіданні РНБО п'ять варіантів ми розглядали. Всі п'ять варіантів були затверджені, зараз ми працюємо за першим варіантом", – зазначив Данілов.

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Він пояснив, що перший варіант – це політико-дипломатичний шлях вирішення конфлікту.

"Якщо ми будемо бачити, що він (перший варіант. – Ред.) не спрацьовує, тоді будуть інші плани", – додав секретар РНБО.

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Ми також писали, що, на думку секретаря РНБО, російські паспорти, які видаються жителям Донбасу, – фактично те ж саме, що й аусвайси, які гітлерівська Німеччина видавала на окупованих територіях під час Другої світової війни.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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