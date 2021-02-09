У Путіна відреагували на слова Зеленського про російську вакцину

У Кремлі впевнені, що в світі на російську вакцину попит нібито перевищує пропозицію

Після того, як президент України Володимир Зеленський забракував російську вакцинувід коронавірусу "Супутник V", у Кремлі заявили, що, значить, іншим країнам більше дістанеться.

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Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

У Кремлі впевнені, що нібито на російську вакцину є шалений попит.

"Стосовно того, що Зеленський не хоче закуповувати вакцину, то, що називається, іншим більше дістанеться. Глобальний попит на російську вакцину настільки великий, що потенціал виробництва зараз не дозволяє оперативно його задовольняти і робляться дійсно титанічні зусилля, щоб цей попит після того, як ми забезпечимо всіх росіян вакцинацією, був покритий", – сказав Пєсков.

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Нагадаємо, нещодавно в інтерв'ю американському виданню Зеленський назвав головний недолік вакцини "Супутник V" і пояснив, чому Україна відмовилася від російської вакцини від коронавірусу.

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А тим часом Литва відмовилася використовувати російський "Супутник V", оскільки препарат не зареєстрований в Євросоюзі і не був перевірений. У Німеччині Ангела Меркель теж забракувала цей препарат через те, що не підтверджена його ефективність.

Сайт "Сьогодні" розбирався, що не так з російською вакциною Sputnik V і її дослідженням. Немає підтвердження, що вакцина зупиняє передачу вірусу – дослідники проігнорували COVID-19 у окремих піддослідних.

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