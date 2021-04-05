У Путіна відкрито підтримали фейк про "загиблу дитину" на Донбасі

Росія запустила черговий відвертий фейк про "загибель дитини" на Донбасі, а в Кремлі його із задоволенням підтримали. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає дані бойовиків з т.зв. "Л/ДНР" правдивими.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Кремлю навіть важко уявити, щоб російські пропагандисти робили якісь фейковий новини навколо загибелі дітей.
"Я не маю верифікованої інформації щодо загибелі цієї дитини. У мене в той же час немає підстав сумніватися в правдивості тих даних, які були наведені з самопроголошених "республік" на цей рахунок", – сказав Пєсков.
Тим часом Слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження через загибель дитини по ч.1 ст.356 КК РФ (застосування в збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором), у чому звинуватив українських силовиків.
Як повідомляли новини "Сьогодні", спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін вимагає виключити Україну з Ради Європи через нібито загибель дитини від "обстрілів українських військових". Ось тільки його заява виявилася фейком. Сайт "Сьогодні" розібрався, що відбулося насправді.
Також ми писали, що бойовики на Донбасі запустили в сторону ЗСУ дитячий літак з вибухівкою. Коли іграшку спробували зачепити "кішкою", вона здетонувала.
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