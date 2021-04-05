У Путіна відкрито підтримали фейк про "загиблу дитину" на Донбасі

Кремлю навіть важко уявити, щоб російські пропагандисти робили фейк навколо загибелі дітей

Росія запустила черговий відвертий фейк про "загибель дитини" на Донбасі, а в Кремлі його із задоволенням підтримали. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає дані бойовиків з т.зв. "Л/ДНР" правдивими.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Кремлю навіть важко уявити, щоб російські пропагандисти робили якісь фейковий новини навколо загибелі дітей.

"Я не маю верифікованої інформації щодо загибелі цієї дитини. У мене в той же час немає підстав сумніватися в правдивості тих даних, які були наведені з самопроголошених "республік" на цей рахунок", – сказав Пєсков.

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Тим часом Слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження через загибель дитини по ч.1 ст.356 КК РФ (застосування в збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором), у чому звинуватив українських силовиків.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін вимагає виключити Україну з Ради Європи через нібито загибель дитини від "обстрілів українських військових". Ось тільки його заява виявилася фейком. Сайт "Сьогодні" розібрався, що відбулося насправді.

Також ми писали, що бойовики на Донбасі запустили в сторону ЗСУ дитячий літак з вибухівкою. Коли іграшку спробували зачепити "кішкою", вона здетонувала.

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