У Путіна злякалися військ НАТО навколо України: Кремль пригрозив відповіддю

Кремлю не сподобалося, що Росію вважають супротивником і агресором

У Кремлі заявляють, що їх війська не несуть загрози Україні, але якщо помітять сили НАТО, то Росія теж посилить свою військову присутність.

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Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Він вказав на неприйнятність формулювань, що Росія є противником, а в разі можливого посилення угруповання військ НАТО навколо України – будуть вжиті заходи.

"Безумовно, такий розвиток сценарію призвів би до подальшого зростання напруженості поблизу російських кордонів. Звичайно, це вимагатиме додаткових заходів від російської сторони щодо забезпечення її безпеки. Росія нікому не загрожує, не загрожувала ніколи. Власне, на цьому і будується наша позиція", – сказав Пєсков.

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Як повідомляли новини "Сьогодні" 1 квітня відбулася зустріч послів країн-членів НАТО. Вони висловили стурбованість через порушення Росією перемир'я на Донбасі і заявили, що "дестабілізуючі дії Росії підривають зусилля по деескалації напруженості". У той же час в Пентагоні заявили, що США підтримають Україну в разі ескалації війни.

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Тим часом українська розвідка вважає, що Росія готується до вторгнення вглиб України.

Відео: Сьогодні

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