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  1. Політика

У Путіна і Байдена серйозні розбіжності щодо України – Кремль

27 січня, 13:36

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Також Росія і США не збираються поки проводити переговори щодо України на рівні помічників президентів

Розмова президента США Джо Байдена і російського лідера Володимира Путінапоказав, що у них серйозні розбіжності щодо України, але готові обговорювати врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Про це сказав журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Його попросили пояснити різницю в термінах, які Кремль і Білий дім використовували при позначенні української теми (в РФ сказали "внутрішньоукраїнське врегулювання", а в США – "захист суверенітету України перед обличчям агресії з боку РФ, що триває").

"Використані фрази відображають позицію сторін. Звичайно, різниця у викладі говорить про серйозні розбіжності з цього приводу. Але головне те, що є готовність продовжувати діалог для обговорення цих розбіжностей", – сказав Пєсков.

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Також спікер Кремля повідомив, що Байден і Путін у своїй розмові не порушували питання переговорів щодо Донбасу на рівні помічників президентів Росії і США (раніше цим займалися Владислав Сурков і Курт Волкер).

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк говорив, що Байден допоможе Україні проти Росії, але для цього наша країна повинна показати, що і сама готова захищати себе.

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Росія США Володимир Путін Джо Байден Дмитро Пєсков
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