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"У нас були гастролери з Росії, даю 200%": Добкін про спробу захоплення Харкова

10 березня, 11:58

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У березні 2014 року в Харкові ледве не утворили ще одну "народну республіку"

Колишній глава Харківської області та народний депутат VIII скликання Михайло Добкін розповів про роль Росії у спробі утворити в Харкові "Харківську народну республіку". Окупанти заслали в місто своїх гастролерів і розхитували ситуацію.

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Про це він сказав в інтерв'ю The Babel.

За його словами, вранці 1 березня 2014 року він разом з мером Геннадієм Кернесом були на мітингу на площі Свободи.

"Площа була заповнена, і активісти в будівлі (облради) розуміли, чим справа закінчиться. Ясно, що Антимайданом хтось керував на темні очі, у нас були гастролери з Росії, даю 200%, але їх було небагато... Обладміністрацію штурмували переважно харків'яни. Але Росія створила багато різних організацій, зокрема і в Харкові. Ось вони могли брати участь і навіть, напевно, готувалися", – розповів Добкін.

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Тоді у Харкові мало не оголосили "Харківську народну республіку" і навіть повісили над облрадою російський прапор. Добкін пояснив, навіщо місто було потрібно Росії.

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"Планувалася ця ефектна картинка з (російським) триколором над площею. Глобально, думаю, задумка була така: розгойдати Харків і зробити там зону розмежування, а Луганськ і Донецьк виявилися б у тилу. Це означає, що техніку можна було б не через російський кордон постачати, а наче з Луганська і Донецька – тоді Росія б взагалі "не брала участі", – пояснив політик.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Добкін розповідав про плани Януковича "придумати" Майдан. За його словами, експрезиденту-втікачу була вигідна революція в Києві.

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Росія Харків Михайло Добкін хнр
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