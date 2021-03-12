"В мене виправдань немає": Арахамія вибачився за припарковане з порушенням авто

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який припаркувався з порушенням правил біля Офісу президента, вибачився перед українцями.

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Під час перерви на ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" він подякував патрульним.

"Дякую патрульній поліції. Вони оперативно втрутились в процес і оштрафували мене. Хочу також принести вибачення всім громадянам України і мешканцям столиці. В мене виправдань немає. Я звичайна людина, не користуюсь державним авто з водієм", – сказав Арахамія.

За його словами, він завжди користується власним авто.

"Як і будь-який водій можу інколи порушувати. Я сплачую штрафи і несу ту відповідальність, яка передбачена законом", – додав голова фракції.

Він підтвердив, що тоді, як його Land Cruiser стояв на пішохідному переході, сам він був в будівлі Офісу президента.

"Там був сніг і я не бачив взагалі розмітки. Там, де я припаркувався, фактично виїжджала машина", – сказав Арахамія.

Нагадаємо, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що патрульні відреагували на порушення і Арахамію притягли до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства. Адміністративна постанова за ч. 3 ст. 122 КУпАП була складена і оплачена на місці за допомогою електронного термінала. Штраф склав 510 грн.

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