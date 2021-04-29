"У мене фан-клуб любителів члена Ківи": відео секс-перепалки нардепа із журналісткою

Народний депутат і кандидат наук Ілля Ківа потрапив в чергову перепалку з журналістами. На цей раз в кулуарах парламенту він обговорював свою потенцію.

Реклама

Журналістка поцікавилася його сексуальним життям, на що він відповів пропозицією зателефонувати, щоб вона в цьому переконалася особисто.

"У мене є фан-клуб любителів члена Ківи. Записуйтеся туди і приходьте ... Щоб мене не відволікали подібними питаннями про мій член... Це весна, ви молода дівчина і вас цікавить потенція народних депутатів. Вас не цікавить законотворчість? Коли у мене буде вільний час, я вам дам телефон, ви мені зателефонуйте і можете все дізнатися про мою потенції", – сказав Ківа.

Відео: PavlovskyNEWS

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно у Ківи була перепалка в Раді з журналістом Андрієм Дзіндзею. Спочатку вони обговорили сексуальні контакти з чоловіками, а потім переключилися на російську вакцину.