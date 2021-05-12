"У Медведчука починається дуже незвичайне життя": експерт про гучну справу кума Путіна

Фесенко пояснив, чому США не мають стосунку до несподіваного повороту в справі Медведчука

Підозра у держзраді народному депутату Віктору Медведчуку ніяк не пов'язана з візитом держсекретаря США в Україну. А саме розслідування і судовий процес триватимуть кілька років. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко.

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Що Медведчука чекає в Україні

Експерт переконаний, що далі варто чекати висунення звинувачення політику і передачі справи в суд. Він пояснив, чому це відбудеться:

по-перше, є політична воля президента Володимира Зеленського (Медведчук сприймається як головна внутрішня загроза для нацбезпеки);

по-друге, є суспільний запит на кримінальне переслідування і покарання Медведчука.

Водночас він прогнозує, що епопея зі слідством і судом затягнеться на кілька років.

"Чи буде затримання Медведчука? Залежить від його присутності в Україні й ефективності дій правоохоронців. Це тепер такий мінітрилер. Медведчук у ролі нелегала (напевно, вперше у своєму житті). Але якщо опиниться в СІЗО або в політеміграції, то також уперше. Загалом, для Віктора Володимировича починається нове і дуже незвичайне життя", – написав Фесенко.

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США тут ні до чого

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Після того, як у Меведчука почалися обшуки, а потім генпрокурор оголосила про підозру йому, відразу активізувалися захисники політика – мовляв, держсекретар США Ентоні Блінкен "дав вказівку" взятися за кума Путіна.

Фесенко зазначив, що Байден, Блінкен і Нуланд були при владі у США і до 2016 року, але тоді не було ніяких рухів щодо Медведчука. Водночас останнім часом Америка взялася за Коломойського, Фірташа, але не за Медведчука.

"Його немає в США, він ніяк не причетний до втручання в американські вибори, до Трампа, а отже, він нинішній американській владі не цікавий. Це звучить цинічно, але, на жаль, це так. Насправді у нинішніх подій навколо Медведчука суто внутрішня українська логіка", – підкреслив політолог.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нардепам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголошено про підозру в держзраді та розграбуванні державних надр у Криму. Також Медведчуку інкримінують злив Росії секретних військових даних. Читайте детальніше про справу Медведчука – Козака.

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Сам Медведчук назвав цю справу політичною розправою і заперечує будь-які звинувачення.